L’Italie éliminée par l’Afrique du Sud, la Suède première du groupe retrouvera… les Etats-Unis en 1/8es

Il y a eu du suspense à tous les étages jusqu’au bout dans le groupe G pour cette troisième journée de la phase de groupes. Et ce sont finalement la Suède et l’Afrique du Sud qui sont qualifiées. L’aventure est terminée pour l’Italie et l’Argentine.

La Suède s’est assuré la première place du groupe en battant 2-0 l’Argentine, elle réalise le sans-faute dans cette poule et retrouvera… les Etats-Unis en huitième ! Un très mauvais tirage qui vient de la deuxième position acquise par les Etats-Unis en phase de groupes. Un gros morceau donc.

Dans l’autre rencontre, qui a tenu toutes ses promesses en matière de suspense, l’Italie s’est inclinée 3-2 face à de surprenantes Sud-Africaines ! La Squadra Azzura n’a pas été à la hauteur dans cette rencontre, beaucoup trop attentiste face à une équipe sans complexe. Les Italiennes avaient pourtant ouvert le score grâce à un penalty d’Arianna Caruso concédé bêtement par les Banynana Banyana. C’est tout aussi bêtement que l’Italie a offert le but égalisateur à son adversaire peu après la demi-heure de jeu sur un auto but incompréhensible. Les Italiennes étaient toujours qualifiées avec ce scénario, mais Magaia a donné l’avantage aux siennes et la qualification provisoire, bien servie par Kgatlana. Caruso a ensuite égalisé, y allant de son doublé, à la suite d’un corner bien botté par Girelli. Mais en début de temps complémentaire, Kgatlana a profité du gros travail de Magaia pour offrir définitivement la qualification à l’Afrique du Sud. Cette dernière affrontera les Pays-Bas au prochain tour.