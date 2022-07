L'Italie décrète l'état d'urgence dans cinq régions du Nord

L'Italie a décrété lundi l'état d'urgence dans cinq régions du Nord et annoncé le déblocage d'un fonds de 36,5 millions d'euros pour faire face à la sécheresse qui frappe la plaine du Pô depuis plusieurs semaines.

Le Conseil des ministres a approuvé l'état d'urgence en Émilie-Romagne, Frioul-Vénétie Julienne, Lombardie, Piémont et Vénétie jusqu'au 31 décembre, a annoncé le gouvernement dans un communiqué.

Le Pô à son niveau le plus bas depuis 70 ans

Le Pô, le plus long fleuve du pays, dont le delta se trouve près de Venise, est à certains endroits à son niveau le plus bas depuis 70 ans. L'eau salée s'est infiltrée sur des kilomètres en amont.

Des restrictions d'eau ont été imposées par la ville de Pise mais également par Vérone où l'eau potable ne peut être consommée qu'entre 6 et 21 heures pour la cuisine, l'hygiène corporelle et le nettoyage. Les Véronais seront autorisés à laver leur voiture, remplir leur piscine ou arroser leur jardin uniquement le soir bien que le conseil municipal appelle les habitants à s'abstenir. Venise et Milan ont quant à elles éteint certaines de leurs fontaines.

Le week-end dernier, cinq régions avaient déjà demandé au gouvernement central de déclarer l'état d'urgence sur leurs territoires afin d'obtenir des ressources supplémentaires et le déploiement de la protection civile.

Le bassin méditerranéen connaît des épisodes de sécheresse de plus en plus graves et de plus en plus fréquents. Ceux-ci sont largement attribués au réchauffement climatique.