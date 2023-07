L'Italie commémore l'effondrement du glacier Marmolada dans les Dolomites.

Plusieurs événements étaient prévus en Italie ce week-end et lundi, un an après l'avalanche dans les Dolomites, qui a coûté la vie à 11 personnes.

Le 3 juillet 2022, un énorme bloc du glacier de la Marmolada, le plus haut sommet des Alpes italiennes qui culmine à 3300 mètres, s'était effondré. Quelque 63.300 m³ de glace ont dévalé la montagne, atteignant des vitesses de 80 mètres par seconde. Cette avalanche de glace et de roches avait emporté plusieurs cordées réalisant l'ascension de ce glacier. Neuf Italiens et deux Tchèques avaient perdu la vie. Huit personnes avaient été blessées.