"L’Italiano" Toto Cutugno est décédé, il avait 80 ans

Son label, Carosello Records a publié un hommage : "Un peu plus d'un mois avant son 80e anniversaire, l'un des artistes italiens les plus célèbres de tous les temps nous quitte. Un auteur-compositeur-interprète ayant vendu plus de 100 millions d'exemplaires, un représentant de la musique italienne connu dans le monde entier, un auteur-compositeur-interprète qui a su transmettre à l'étranger la simplicité et la tradition des chansons italiennes, un artiste à la carrière extraordinaire qui continuera à nous inspirer et à nous unir".