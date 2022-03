L’ISS en temps de guerre, un partenariat avec la Russie en danger, et dangereux ?

Le 1er mars, la Nasa avait indiqué travailler à des solutions pour maintenir la station en orbite sans l’aide de la Russie. "Les Américains sont déjà en train de chercher des options pour faire la maintenance de l’orbite de l’ISS avec des véhicules américains qui sont dockés à la station, explique Alice Michel, cheffe de projet au Centre spatial belge de contrôle (BeUSOC), et qui peuvent faire cette manœuvre de rétablissement de l’ISS à une orbite suffisamment haute." "Et puis de toute façon l’ISS ne tombera pas du jour au lendemain, s’il y a un désorbitage qui doit se faire, il se fera de manière contrôlée et dans l’océan", ajoute la spécialiste.

Mais les équipages et le ravitaillement sont acheminés sur ce segment par les vaisseaux Soyouz et les cargos Progress. Or, Dmitri Rogozine explique que le lanceur nécessaire au départ de ces vaisseaux est "sous sanctions américaines depuis 2021 et sous sanctions de l’UE et du Canada depuis 2022". Roscosmos affirme avoir envoyé des appels à ses partenaires américains (NASA), canadiens (ASC), européens (ESA) "exigeant la levée des sanctions illégales à l’encontre de nos entreprises".

L’espace est un des derniers domaines de coopération russo-américaine.

Début mars, Roscosmos a annoncé son intention de donner la priorité à la construction de satellites militaires, en raison de l’isolement croissant de la Russie à cause du conflit en Ukraine.