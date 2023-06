L'isolement social pourrait avoir des effets néfastes sur vos os.

Présentées à l'occasion de l'ENDO 2023, le congrès annuel de l'Endocrine Society (15-18 juin), ces recherches ont été menées par des scientifiques du MaineHealth Institute for Research de Scarborough, aux Etats-Unis. "Des recherches cliniques antérieures ont démontré que les facteurs de stress psychosociaux et les troubles mentaux qui en découlent sont des facteurs de risque majeurs pour l'ostéoporose et les fractures, qui affectent de manière disproportionnée les personnes âgées. Mais les effets de l'isolement social sur les os n'ont toutefois pas fait l'objet d'études approfondies", a fait savoir Rebecca Mountain, auteure principale de l'étude, dans un communiqué.

Et d'ajouter que la solitude était déjà associée à un risque accru de problèmes de santé, de toutes sortes, ainsi qu'à des taux de décès plus élevés.

Ces nouvelles recherches ont été conduites sur des souris adultes. Les scientifiques ont divisé les rongeurs en deux catégories : ceux soumis à un isolement social (une souris adulte par cage) et ceux cohabitant en groupe (quatre souris par cage) pendant une période de quatre semaines.