L'IRSA ouvre ses portes pour sensibiliser à l'enseignement spécialisé

Comment traverser sur un passage piétons quand on souffre de déficience visuelle ? Que faire quand on a du mal à s’habiller le matin, lacer ses chaussures ou préparer son cartable?

Pas toujours facile à vivre comme situations sauf quand on se fait aider. Et c'est là que l'IRSA entre en jeu.

Bienvenue à l'IRSA !

L’IRSA c’est l'Institut Royal pour Sourds et Aveugles. Ce centre est situé en plein cœur de notre capitale, à Uccle. C'est le plus grand centre francophone d'enseignement et d'éducation pour personnes atteintes de déficiences visuelles ou auditives et de troubles du langage ou instrumentaux.

Ce jeudi, l’IRSA vous propose de vous mettre dans la peau de celles et ceux qui vivent ces situations au quotidien grâce à l'organisation d'une journée portes ouvertes.

Demain, le jeudi 1er juin 2023, l’école fondamentale type 6 - type 8 de l’IRSA ouvre ses portes au grand public pour vous proposer une journée d’immersion afin de comprendre ce que vivent les enfants souffrant de déficience visuelle ou de troubles dits “instrumentaux”.

A qui s’adresse cette journée ? Pourquoi est-ce important d’immerger le grand public dans le quotidien de ces enfants dyspraxiques ou dyscalculiques, voire déficients visuels ? Les réponses à ces questions se trouvent dans la vidéo ci-dessous avec Martin Josse (conducteur de projets de la partie T6 fondamentale de l'IRSA) et Caroline Tyteca (directrice de l’école fondamentale Type 6 - type 8 de l’IRSA).