L’IRPA entame l’étude et la conservation-restauration de la chapelle de Rubens à Anvers

Entre le 31 juillet et le 12 septembre 1794, l’œuvre a été saisie par les troupes françaises, puis envoyée à Paris. À l’automne 1801, elle a été restituée à la Ville d’Anvers et installée dans l’ancien couvent des Carmes déchaux sur l’actuel Graanmarkt. Ce n’est que le 21 octobre 1815 qu’elle est à nouveau exposée dans l’autel de la chapelle funéraire de Rubens, dans l’église Saint-Jacques.

Une proposition de traitement a été élaborée pour le tableau de la Vierge entourée de saints. Elle sera ensuite présentée au propriétaire, aux diverses autorités compétentes (Conseil flamand des pièces maîtresses, Onroerend Erfgoed, Ville d’Anvers) ainsi qu’à une équipe d’experts. L’œuvre sera restaurée dans l’atelier de l’IRPA.

Une proposition d’étude et de traitement a été également élaborée pour l’autel, les monuments funéraires et l’épitaphe. L’autel, conçu par Cornelis van Mildert, sera étudié et restauré à peu près en même temps que le tableau. Ce sera l’occasion d’approfondir les recherches, notamment sur l’attribution de la statue Mater Dolorosa, et d’étudier plus en détail l’intérêt manifeste de Rubens pour l’art de la sculpture.