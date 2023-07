L'IRM trop alarmiste ? "4 fois sur 5, on voit que l'avertissement orange pour les orages était justifié. Reste 20% de "fausses" alertes"

Alors les autorités comme les prévisionnistes appuieraient-ils plus vite sur la sonnette d’alarme ? " L’IRM, a choisi la prudence en activant les alertes en se basant sur les modèles les plus pessimistes. Et depuis les inondations, on sent bien une plus grande vigilance et une plus grande propension à lancer des avertissements plus vite qu’avant ", constatait l’année dernière Denis Collard le Monsieur météo de la RTBF.

De son côté David Dehenauw explique comment le système a évolué : "Ce n’est pas le système de mesure de risques d’orage qui a changé mais plutôt la façon de communiquer. Il y a maintenant la cellule Select qui réunit des experts par vidéo conférence à l’initiative du centre de crise wallon qui contacte les spécialistes de l’IRM, les pompiers, la Protection civile et les représentants des gouverneurs de province et ça fonctionne bien. C’est surtout quand il y a un vrai risque d’inondation ou de dégâts des eaux mais aussi en hiver quand il y a e la neige ou du verglas prévu. Je vois aussi que la presse relaie très bien nos communiqués".