La météo sera ensuite plus calme jeudi avec un ciel nuageux et quelques ondées résiduelles. Ensuite, un flux de secteur Nord-Ouest modéré et donc piquant nous apportera une masse d’air plus froid et de l’instabilité. La météo sera automnale avec de fréquentes averses vendredi après-midi et le week-end. Les températures seront inférieures aux normales de saison, comprises entre 12 et 16 degrés, pas plus.

Gare aux rhumes et oui, il faudra déjà rallumer le chauffage en ce milieu de mois de septembre.