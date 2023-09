L’IRM place presque toute la Belgique en code jaune en raison de la chaleur

L’institut royal météorologique (IRM) a émis mercredi un code jaune d’appel à la vigilance pour de nombreuses provinces en raison des températures élevées. Seuls le littoral et la province de Luxembourg devraient échapper à cet épisode de fortes chaleurs.

Selon les prévisions de l’IRM, les températures seront élevées sur le territoire belge jusqu’à lundi voire mardi prochain. Lisez ici les prévisions météo de la RTBF. Les seuils d’une vague de chaleur devraient être atteints sur la plupart des régions, soit au moins 5 jours consécutifs enregistrant au moins 25 degrés, dont 3 jours avec au moins 30 degrés.

L’institut a donc émis un code jaune pour les provinces de Flandre occidentale, Flandre orientale, Anvers, Limbourg, Brabant flamand, Brabant wallon, Liège, Hainaut, Namur et pour Bruxelles. Il est conseillé de faire attention aux personnes âgées et affaiblies en les faisant boire davantage et en ne les exposant pas en plein soleil.