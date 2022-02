L'IRM émet un avertissement pour des conditions glissantes mercredi matin

L'Institut royal météorologique (IRM) émet mercredi matin un avertissement jaune pour des conditions glissantes sur tout le territoire belge avec la formation de plaques de glace localement de 04h00 à 11h00 du matin.

Après le passage de la zone de précipitations, le ciel se dégagera et le vent diminuera nettement en intensité, ce qui fera plonger le mercure, détaille l'institut sur son site internet. En fin de nuit et mercredi matin, des plaques de glace pourront se former localement.

Près de la frontière française, quelques bancs de brouillard givrant seront également possibles.