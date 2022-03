L’Irlande, aux bons souvenirs de Nilis et Lukaku

La dernière (et seule confrontation depuis 1997) est bien plus récente : à l’Euro 2016. Remettons-nous dans le contexte : les Diables, pourtant dans les favoris de la compétition, viennent de prendre une leçon face à l’Italie et sont donc au pied du mur avant d’affronter l’Irlande. La victoire est quasiment impérative pour aller en huitièmes de finale.

L’équipe de gala est de sortie mais le verrou ne saute pas malgré de belles opportunités. Il faut alors attendre le retour des vestiaires pour pouvoir enfin souffler. Sur un contre éclair, Romelu Lukaku fait parler son sens du but pour faire trembler les filets. Axel Witsel double la mise sur une tête avant que le buteur maison ne clôture tout suspense à vingt minutes de la fin. Une victoire qui lancera l’équipe vers les huitièmes de finale.

Espérons que les Diables pourront s’inspirer de ces deux derniers matches et du bilan global (6 victoires, 5 partages et 4 défaites) ce samedi à Dublin.