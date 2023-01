L’Ircam rouvre l’Espro, son espace expérimental de projections et de concerts

Avec L’Ircam en fête, l’Institut de recherche et coordination acoustique/musique rouvre l’Espro, salle inaugurée en 1978 sur une conception de Renzo Piano et Pierre Boulez. L’Espace de projection était fermé depuis huit ans.

Fondé durant les années 70 par le compositeur et chef d’orchestre Pierre Boulez, l’Ircam est un centre de recherche, d’innovation scientifique mais aussi de création musicale, lié à l’acoustique. C’est un véritable laboratoire du son sous les pavés de la place Igor Stravinsky dans le quatrième arrondissement en plein Paris.

L’Espro n’est pas juste une salle, c’est une expérimentation. La salle est dotée d’un système de diffusion WFS (Wave Field Synthesis) permettant de synthétiser des "hologrammes sonores" et de permettre une spatialisation du son tout à fait différente ainsi que d’un système ambisonique — un dôme de 75 haut-parleurs dans le but de pouvoir diffuser la musique de manière tridimensionnelle. Au total, 339 haut-parleurs ainsi que de nombreux panneaux mobiles se côtoient pour former ensemble une acoustique modulable et expérimentable à souhait. C’est un espace qui se veut novateur, toujours avant-gardiste dans l’immersion sonore. L’Ircam souhaite grâce à cet équipement "susciter l’exploration de nouvelles modalités de spatialisation pour la création musicale et de permettre la mise en œuvre d’expériences à caractère scientifique consacrées à la réalité virtuelle et la cognition spatiale".

"Cet espace n’est vraiment pas une salle de concerts mais il peut projeter du son, de la lumière, des événements audiovisuels, tous les événements possibles mais qui ne sont pas liés forcément aux instruments traditionnels" disait Pierre Boulez lors de l’inauguration de l’Espace de projection en 1978. En travaux ces derniers mois, l’Espro est un espace en mouvement, un lieu d’expression où la science et les arts promettent de se rencontrer dans des projets divers et variés. L’inauguration de cette nouvelle salle débute à partir du 12 janvier avec au programme une porte ouverte ainsi qu’une série de concerts à l’Espro, où les styles se croiseront et prouveront la versatilité de l’espace : Jean-Michel Jarre le 14 janvier, ou des interprétations de Messiaen par l’Ensemble TM + le 17 janvier.