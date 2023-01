L’Iran va répliquer après les sanctions de l’Union Européenne et de la Grande-Bretagne

L’Iran a annoncé mardi qu’il allait prendre des mesures réciproques en réponse aux nouvelles sanctions décidées la veille par l’Union européenne (UE) et la Grande-Bretagne à la suite du mouvement de contestation dans le pays.

L’Iran "condamne avec force" ces sanctions et "annoncera prochainement la liste de nouvelles sanctions" qui viseront des personnes ou des entités "violant les droits de l’Homme ou faisant la promotion du terrorisme" en Europe et au Royaume-Uni, a déclaré le porte-parole du ministère des Affaires étrangères dans un communiqué. Lors d’une réunion à Bruxelles, les ministres des Affaires étrangères de l’UE ont ajouté 37 personnes ou entités iraniennes sur la liste de leurs sanctions pour violation des droits humains. Ce quatrième train de sanctions intervient dans un contexte de tensions croissantes entre l’Iran et les Européens, qui accusent Téhéran de réprimer les manifestations ayant suivi la mort de Mahsa Amini le 16 septembre et de fournir des drones à la Russie dans le cadre de la guerre en Ukraine. Quatre commandants du corps des Gardiens de la Révolution (IRGC) et 12 unités militaires de cette force figurent sur la liste de l’UE. Les Européens ont également sanctionné le ministre iranien des Sports et de la jeunesse Seyed Hamid Sajjadi Hazaveh pour "les pressions exercées sur les athlètes". Quatre députés et deux directeurs de la radio-télévision iranienne sont également au nombre des personnalités sanctionnées.