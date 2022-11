L’Iran surprend le pays de Galles et décroche une victoire méritée, Hennessey reçoit le premier carton rouge de ce Mondial

L’Iran a créé l’exploit face au pays de Galles en inscrivant deux buts tardifs à la 98e minute et à la 101e minute ! Une victoire méritée pour des Iraniens extrêmement courageux ! Les Gallois ont longtemps résisté mais, réduits à dix à la 86e minute, ils ont fini par craquer. C’est Wayne Hennessey qui a été exclu à la suite d’une sortie très risquée, écopant du premier carton rouge de ce mondial. Les deux buts ont été inscrits par Roozbeh Cheshmi et Ramin Rezaeian.

Dans le groupe B, l’Iran prend la deuxième place grâce à sa victoire et les trois points qui vont avec. L’Angleterre est toujours première avec le même nombre de points mais les Anglais affrontent les Etats-Unis cette après-midi.

Alors que le pays de Galles avait la possession en début de rencontre, les Iraniens se montraient déjà les plus dangereux, malgré l’une ou l’autre occasion franche galloise. Ali Golizadeh a vu un but annulé pour hors-jeu peu après le quart d’heure.

Au fur et à mesure de la rencontre, les Iraniens ont augmenté leur domination et leurs occasions sont devenues de plus en plus nombreuses et franches. Avec en point d’orgue une triple occasion dont deux poteaux en quelques secondes à la 52e minute.

Alors que la fin de la partie approchait, les Iraniens semblaient poursuivis par la poisse, incapables de concrétiser leurs occasions. Mais une sortie très dangereuse du gardien gallois, Hennessey, s’est conclue par le premier carton rouge du tournoi.

Et c’est en fin de temps additionnel que la Melli est parvenue à concrétiser : Cheshmi a décoché une magnifique frappe lointaine, le premier but en dehors de l’extérieur du rectangle dans cette Coupe du monde. Rezaeian a ensuite fait le break quelques instants plus tard. Quelques minutes remplies d’émotion pour les joueurs et le public iraniens.