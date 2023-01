L'Iran jure que le sang de Soleimani sera vengé

"Le martyr Soleimani a vaincu les Etats-Unis, les partisans du mouvement terroriste et de l'Etat islamique dans la région (…) et c'était le prélude à la défaite de l'hégémonie américaine dans le monde", a-t-il affirmé alors que des milliers de personnes agitaient des drapeaux et d'autres portaient des photos du commandant tué.

Le général Qassem Soleimani avait été tué avec son lieutenant irakien Abu Mahdi al-Muhandis lors d'une frappe de drones américains près de l'aéroport de la capitale irakienne.