L’Iran durcit les sanctions contre les femmes refusant le voile

Le Parlement iranien a accentué la pression sur les femmes qui refusent de porter le voile en approuvant un projet de loi qui durcit les sanctions, pouvant aller jusqu’à la prison. Après des mois de discussion, les députés ont donné leur accord au texte intitulé "Soutien à la culture de chasteté et du voile".

Cette adoption est intervenue quatre jours après le premier anniversaire de la mort de Mahsa Amini, qui avait déclenché un vaste mouvement de contestation dans le pays. Cette Kurde iranienne de 22 ans était décédée le 16 septembre 2022 après avoir été arrêtée par la police des mœurs pour avoir prétendument enfreint le code vestimentaire strict imposé aux femmes. Sa mort a notamment relancé le débat sur cette règle, l’un des piliers idéologiques de la République islamique depuis la chute du chah en 1979.



Ces derniers mois, de plus en plus de femmes sortent tête nue dans les lieux publics, en particulier à Téhéran et dans les grandes villes. En réaction, les autorités ont pris une série d’initiatives allant de la fermeture de commerces, notamment de restaurants, à l’installation de caméras dans les rues pour traquer celles qui bravent l’interdit.

Majoritaires au sein du pouvoir et au Parlement, les conservateurs défendent ardemment l’obligation du voile et estiment que sa disparition lancerait un processus qui modifierait en profondeur les "normes sociales". Les députés ont approuvé le projet de loi "pour une durée d’essai de trois ans".

Celui-ci prévoit ainsi des sanctions financières pour la "promotion de la nudité" ou la "moquerie du hijab" dans les médias et sur les réseaux sociaux. Ainsi que des amendes et des interdictions de quitter le pays pour les propriétaires d’entreprises dont les employés ne portent pas de voile.