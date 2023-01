L’Iran a déjà exécuté plus de 50 personnes cette année, selon une ONG

Au moins 107 personnes risquent toujours d’être exécutées en raison des manifestations, après avoir été condamnées à la peine capitale ou accusées de crimes leur faisant encourir la peine de mort, a ajouté l’IHR. "Chaque exécution par la République islamique est politique", car le but principal "est de répandre la peur et la terreur dans la société", a-t-elle souligné. "Pour arrêter la machine à tuer de l’État, aucune exécution ne devrait être tolérée, qu’elle soit politique ou non", a renchéri le directeur de l’IHR, Mahmood Amiry-Moghaddam.

Aux yeux du responsable des droits de l’homme des Nations unies, Volker Turk, l'"instrumentalisation des procédures pénales" par l’Iran pour punir les manifestants "équivaut à un meurtre approuvé par l’État". L’IHR et d’autres ONG de défense des droits humains n’ont pas encore publié de statistiques sur les exécutions en Iran pour 2022. Mais l’IHR a indiqué début décembre que plus de 500 personnes avaient été pendues depuis, un chiffre record depuis cinq ans.