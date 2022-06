L'Irak rapatrie 50 djihadistes de l'État islamique détenus en Syrie par des forces kurdes

Malgré sa mise en déroute, l'EI "a maintenu sa capacité à lancer des attaques à un rythme régulier", reconnaissait un rapport onusien publié en janvier 2022. "Exploitant la frontière poreuse" entre l'Irak et la Syrie, l'organisation terroriste conserverait "entre 6000 et 10.000 combattants dans ces deux pays, où elle forme des cellules et entraîne des agents", selon ce rapport.

L'Irak construit actuellement un mur en béton sur une partie de sa frontière avec la Syrie pour empêcher l'infiltration de djihadistes.