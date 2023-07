L’Irak condamne les autodafés répétés du Coran au Danemark

Le ministère irakien des Affaires étrangères a condamné lundi les autodafés répétés du Coran devant son ambassade au Danemark, après un second évènement du genre organisé à Copenhague par un mouvement d’extrême droite.

Sur sa page Facebook, le mouvement d’extrême droite Danske Patrioter a de nouveau posté lundi la vidéo d’un homme profanant et brûlant ce qui semble être un Coran et piétinant un drapeau irakien, après une première initiative similaire organisée vendredi. "Le ministère des Affaires étrangères condamne, fermement et une nouvelle fois, la répétition de l’autodafé d’un exemplaire du saint Coran devant l’ambassade d’Irak au Danemark", selon un communiqué publié lundi.

De tels actes permettent "au virus de l’extrémisme et de la haine" de faire planer "une menace réelle sur la coexistence pacifique des sociétés", d’après le communiqué.

Le porte-parole de la diplomatie irakienne, Ahmed al-Sahhaf, a de son côté précisé dans un communiqué que "le personnel de la mission diplomatique du Danemark a quitté le territoire irakien il y a deux jours".