L’iPod, cet outil désuet à l'origine d'une révolution musicale et technologique

Adieu walkman, lecteur CD et disques, bonjour musique dématérialisée. Nos tubes préférés se consommaient désormais grâce à un objet doté d’une taille beaucoup plus raisonnable qu’un vieux lecteur CD, de sorte qu’on pouvait le glisser dans la poche d’une veste ou d’un jeans. On créait nos playlists bien plus facilement qu’avec un CD traditionnel (sur lequel, pour rappel, on devait prendre le temps de graver nos chansons préférées). Avec l’iPod, s’est aussi installé le mode de lecture aléatoire, qui permet de composer des playlists de nos artistes préférés sans que cela soit redondant. On passe d’un artiste à l’autre et d’un album à l’autre comme on le souhaite. La façon de consommer la musique s’est donc vue modifiée de façon durable.