L’iPhone 15 et ses nouveaux boutons se dévoilent sur le TikTok chinois

Le bloc en métal visible dans la vidéo a probablement été modélisé d’après des informations obtenues en avance par les fabricants d’accessoires, qui doivent connaître toutes les mesures de l’appareil afin de produire notamment des coques de protection dans les temps. Côté technique, on n’apprend rien de nouveau, mais cela donne un premier aperçu de ce que nous réserve la marque à la pomme.

Pour plus d’informations, il faut se tourner pour l’instant vers 9to5Mac, qui a réuni toutes ses sources pour produire des illustrations 3D de l’iPhone 15 Pro. Nouveau cadre en titane, un bloc caméra toujours plus imposant, un port USB-C et surtout des boutons de volume solides, qui vibreront mais ne cliqueront plus, tout y est.