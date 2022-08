L’iPhone 14 sera finalement disponible plus tôt que prévu

L’iPhone 14 sera disponible à la vente à partir du 16 septembre 2022.

Il y avait eu des rumeurs d’un certain retard de production dû nombreuses mesures de confinement en Chine, pays de production des smartphones d’Apple. Et si l’on ne sait pas encore combien va coûter ce téléphone, les rumeurs continuent sur un prix plus élevé que le téléphone précédent, l’iPhone 13, en raison principalement des contraintes de la chaîne d’approvisionnement et de l’augmentation des prix des puces.

Selon une source reprise par MacRumors, Apple dévoilera la nouvelle génération le 7 septembre tandis que les ventes commenceront le 16 septembre. C’est la première fois depuis 2016 qu’un iPhone sera disponible à la vente si tôt dans l’année, permettant ainsi de faire gonfler les chiffres du 3e trimestre. Et probablement aussi pour laisser le mois d’octobre vide pour les potentielles nouvelles annonces sur les prochains Mac et iPad…