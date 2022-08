Le contexte économique difficile est évidemment pointé du doigt, et Apple ne serait pas la première entreprise à augmenter ses tarifs. Mais un prix de 1330 euros pour un téléphone “classique” passera-t-il auprès du public ? On le saura en septembre, lors de l’annonce officielle et le début de la commercialisation.

À noter que Kuo ne précise pas quels modèles seront plus chers, mais l’analyste indique cependant que l’iPhone 14 débuterait avec 256 Go de stockage, contre 128 Go pour l’iPhone 13. Une façon pour Apple de faire passer la pilule.