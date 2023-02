L’iPhone 14 ne séduit pas, Apple réduit son prix dans certains pays

Cas suffisamment rare pour être souligné : Apple baisse le prix d’un de ses produits, et pas n’importe lequel. En effet, l’iPhone 14, commercialisé depuis septembre 2022, est le dernier flagship en date de la marque. Mais celui-ci ne parvient pas à atteindre les objectifs de vente fixés par l’entreprise.

Résultat, plusieurs modèles de la gamme, dont l’iPhone 14 Pro et l’iPhone 14 Plus, sont proposés à des tarifs réduits dans certains pays. C’est notamment le cas en Chine, où Apple a signé un partenariat avec les opérateurs téléphoniques locaux dans le cadre d’une promotion spéciale. Ceux-ci offrent pas moins de 800 yuans de réduction, soit 110 euros, à l’achat d’un iPhone 14 Pro. Certains commerces de Shenzhen proposent également une réduction de 700 yuans, annonce le China Securities Journal. Preuve que la gamme iPhone 14, qui a apporté trop peu de nouveautés pour justifier un achat, n’est pas à la hauteur des attentes du public, et de la firme de Cupertino.