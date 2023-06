Pour produire des hormones thyroïdiennes, il faut de l’iode. Certaines personnes ont une thyroïde un peu ralentie à cause d’un manque d’iode. Ce manque d’iode peut provoquer une sensation de fatigue, une prise de poids et de la constipation, sans que la thyroïde ne soit franchement malade.

Pourquoi manque-t-on d’iode ?

Deux raisons principales. Les sources alimentaires qui contiennent le plus d’iode sont principalement le poisson, les fruits de mer, les algues, le beurre et les œufs. Or, ces aliments ne sont pas nécessairement consommés en suffisance.

La deuxième raison principale étant que l’iode s’évapore très vite à la chaleur. L’iode s’évapore à la cuisson du poisson. L’idéal est donc de consommer du poisson ou des fruits de mer cru, comme les huîtres ou encore les œufs et les produits laitiers. On peut également aussi utiliser du sel enrichi en iode qui contient 1000 fois plus d’iode que le sel classique. En Belgique, ce sel est utilisé pour faire le pain.