L’invulnérable Verstappen, le gâchis Ferrari, le raté Mercedes : 5 éléments marquants de la saison de F1 en 2022

Difficile de ne pas saluer le phénomène Max Verstappen et ses 15 victoires 2022, un chiffre record. Le Néerlandais a évolué sur une autre planète cette année, tout comme son équipe Red Bull. Le champion du monde n’a laissé que des miettes à ses adversaires… et à son équipier Perez.



Pourtant l’entame de la saison avait laissé planer le doute chez Max avec deux abandons lors des trois premières courses. À ce moment, Verstappen pointait déjà à 46 points de Charles Leclerc, leader du championnat, et que beaucoup voyaient comme principal candidat au titre.



Mais le Monégasque n’aura finalement été prétendant à la couronne que durant quelques courses. Dès le quatrième GP, Verstappen renverse complètement la tendance en remportant sept courses sur dix pour reléguer son rival à 80 unités au moment de la pause estivale.



Et cela n’a pas vraiment rassasié Max et son équipe. Sur les neuf GP restants après l’été, Red Bull en a empoché huit (dont sept pour le Néerlandais). Verstappen irréprochable en 2022 au volant d’une Red Bull au-dessus du lot et dont les évolutions se sont à chaque fois révélées payantes rendant la RB18 hors d’atteinte. De quoi permettre à Max de sceller sa deuxième couronne mondiale dès le GP du Japon, 19e des 22 manches de la saison. L’équipe, quant à elle, a dû attendre le GP suivant, aux États-Unis, pour s’octroyer le titre constructeurs.