L’invitée de Week-end Première : Aude GG, la réalisatrice qui rend hommage aux grandes figures féminines de l’Histoire

Aude Gogny-Goubert est une comédienne, metteuse en scène et réalisatrice française qui crée sur Youtube sa chaîne Aude GG. Cet été, la réalisatrice sort trois nouveaux épisodes de sa série 'Virago', une série de vidéos qui met en lumière des femmes qui ont marqué l’histoire.

Les origines de la série

Pour Aude GG, cette idée vient d’un constat : le manque de représentation des femmes en tant de modèles féminins : "Je n’ai pas grandi avec des personnalités féminines fortes autour de moi, avec des femmes qui avaient le droit de tout faire. " Plus tard, elle se rendra compte que les chaînes de femmes qui ne sont pas axées sur le life style ou la beauté sont quasi inexistantes. Germe alors l’idée de mettre en avant un autre visage de la femme.

Virago, une définition actuelle de la femme

"VIRAGO n.f. (lat.) : Femme guerrière, forte et courageuse. Héroïne (Ovide, 1er siècle après J-C)" Peut-on lire dans la dictionnaire, et pour la réalisatrice, la femme, c’est de plus en plus ça. Elle tente de rétablir cette définition et de réhabiliter l’aspect positif de la femme "forte", la virago, qui a longtemps été vue de manière péjorative.

Aude GG, derrière et devant la caméra

Cet été, Aude GG relance la série avec trois nouveaux épisodes. Les thèmes : "écoféminisme", "sports de gonzesse" et "Mozart est une femme". Dans ces nouveaux formats, plus longs, Aude, qui est aussi l’actrice de sa série, se ballade dans un musée, et de tableaux en tableaux les femmes se parlent entre elles : "Pour se raconter de manière intergénérationnelles leurs expériences et leurs professions".

Et ces nouveaux épisodes invitent d’autres comédiennes à incarner ces femmes importantes du passé : "encore une façon de rendre hommage aux femmes", explique-t-elle.

Les vidéos sont à retrouver sur la chaîne Youtube Aude GG.