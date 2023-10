L’invité de Midi : Martin Charlier, à 8 ans il a reçu le pire cadeau de Saint-Nicolas de sa vie !

En 1986, alors que se déroulait la Coupe du Monde au Mexique, Martin Charlier, qui avait 9 ans à l’époque, s’est découvert une nouvelle passion : le football ! Durant les huitièmes de finale, la Belgique remporte le match face à l’URSS, pour le plus grand plaisir des supporters. À cause du décalage horaire, les matchs étaient retransmis pendant la nuit et il était trop jeune pour les regarder. Lors de cette victoire, Martin Charlier est réveillé par les cris et le bruit des klaxons qui retentissaient autour de lui. Il regarde par sa fenêtre et s’étonne de voir un embouteillage dans sa rue, où il ne passe, généralement, que très peu de voitures. Martin Charlier, choqué par la situation, pense que son père serait fâché de voir un tel remue-ménage dans son quartier. C’est alors, qu’il aperçoit son père torse nu, debout sur une voiture en train de danser sur " Le Grand Jojo ". C’est à cet instant précis qu’est né son amour pour le foot et c’est ce genre de scène qu’il cherche à revivre pendant un match.

Ah donc il peut se passer ça dans la vie ! On peut être au milieu de la nuit et tout le monde peut être mélangé : bruit, garçons, filles, tout, n’importe qui, n’importe quel âge, toutes les générations ! Ça, j’ai toujours trouvé ça magnifique ! – Martin Charlier