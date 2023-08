FJ : "C’est très chouette car j’aime les moments de rencontre. On me connaît très spitante mais j’aime aussi les moments plus intimes et les échanges parce que ça nous parle à tous. Qu’on le veuille ou non, la télévision nous évoque à tous des émotions et on peut en apprendre plus sur l’autre en échangeant des souvenirs liés à cela.

Je prends l’exemple du 11 septembre, on se souvient tous de ce qu’on faisait, d’où on était et de ce qu’on a ressenti lorsqu’on a vu la terrible nouvelle au journal télévisé. L’actualité, tu ne la vis pas de la même façon et le revivre à travers les gens, ça te permet d’en apprendre plus sur l’autre. Et comme je suis curieuse et que j’aime en apprendre sur les gens, je suis ravie de présenter cette émission."