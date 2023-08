L'invasion d'un nuisible pas comme les autres : la pyrale du buis détruit les jardins.

Tout n'est pas perdu. Frédéric Francis, doyen de la faculté de Gembloux Agro-Bio Tech nous livre plusieurs conseils. Tout d'abord, une observation minutieuse de ses plantes est obligatoire. Il faut repérer les chenilles à tête noire et les retirer manuellement lorsque leur nombre n'est pas trop important et ca, dès l'arrivée du printemps.



Ensuite, vous avez deux options pour lutter :

1) le Bacillus thuringiensis (souvent abrégé en Bt) qui est une bactérie naturelle que l'on utilise pour ses propriétés insecticides. Elle est efficace, disponible dans les jardineries et bien loin de nos insecticides industriels.

2) Lorsque les chenilles se sont transformées en papillons, il vaut mieux utiliser les pièges à phéromones qui vont attirer les adultes mâles et du coup les empêcher de se reproduire.