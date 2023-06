L’intuition et le sixième sens : qu’est-ce que c’est ?

L’intuition peut se déclarer par une pensée instantanée, brève et fulgurante, contrairement au mode rationnel et analytique qui développe des arguments. Il peut également s’agir d’une sensation : la sensation désagréable avant d’entrer dans une pièce qui fait qu’on n’a pas envie d’y aller. Ou encore, d’une expression corporelle : un frisson, le cœur qui s’accélère (on peut en prendre conscience ou pas) et qu’on interprète.

Et le sixième sens alors ?

On parle aussi de "sixième sens" qui, lui, est la capacité d’être à l’écoute des signaux internes et externes qui sont non conscients (communication non verbale, rêves, imaginaire). Le sixième sens fait référence à notre capacité à percevoir des informations au-delà des cinq sens traditionnels.

L’intuition peut s’expliquer de trois manières :