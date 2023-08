L’intime festival : rendez-vous à Namur avec la littérature sous toutes ses formes et la 2e édition du «Journal de Namur» orchestré par Edouard Baer

Si c’est bien l’exercice, délicat et absolument fascinant, de la lecture qui est au centre du programme, l’Intime festival propose aussi une palette riche et subtile de rencontres et d’entretiens ainsi que des rendez-vous cinéma (Pauline Beugnies et Dusan Hanak), théâtre (" Plastic Heroes " d’Ariel Doron), photo (hommage à Doug Biggert), musique (Rodolphe Burger), installation plastique (Dorcy Rugamba), une touchante émission radio faite avec les habitants d’une maison de repos et d’un hôpital psychiatrique namurois et des artistes du festival ainsi qu’une exposition inédite des dessins d’enfant de Francis Goidts.