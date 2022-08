L'Intime festival : Madame Bovary par Emmanuelle Devos, gagnez deux places

L'actrice Emmanuelle Devos lira Madame Bovary de Flaubert à l'Intime festival.

Œuvre majeure de la littérature française, Madame Bovary raconte l’histoire d’une femme mal mariée, de son médiocre époux, de ses amants égoïstes, de ses rêves, de ses chimères, de sa mort. C’est l’histoire d’une province étroite, dévote et bourgeoise. C’est, aussi, l’histoire du roman français. Mais, inexorable comme une tragédie, flamboyant comme un drame, mordant comme une comédie, le livre s’était donné une arme redoutable : le style.

Emmanuelle Devos est une actrice de théâtre et de cinéma. D’abord égérie du cinéma d’auteur, elle a multiplié les registres et les récompenses, recevant deux Césars pour ses prestations dans les films Sur mes lèvres de Jacques Audiart (2002) et À l’origine de Xavier Giannoli (2010). Elle obtient également un Molière pour son rôle dans Platonov en 2015. On l’a vue récemment dans Vous ne désirez que moi, de Claire Simon, et Tromperie, d’Arnaud Desplechin avec lequel elle collabore depuis longtemps.

Plus d'info: Madame Bovary – L'Intime Festival (intime-festival.be)

Gagnez deux places, le 19 à 20 heures 30, à la grande salle du Théâtre de Namur.