L’intime festival fête son dixième chapitre !

En plus de la littérature comme point central, l’Intime festival met aussi à l’honneur le cinéma (avec la projection de Fils de Plouc de Harpo et Lenny Guit et Tout simplement noir de Jean-Pascal Zadi), le théâtre d’objets (Plastic Heroes d’Ariel Doron), l’illustration avec Daniel Goossens, la photographie et la musique :

" Depuis le début - explique Chloé Colpé, directrice et programmatrice de ce festival qu’elle a créé avec Benoît Poelvoorde - nous avons creusé du côté de ces autres disciplines, mais, à chaque fois, la littérature reste la grand-route. Et le noeud de notre travail, c’est l’intime. C’est un sujet qui ne s’épuise pas, qui s’aborde par plein de facettes. Et qui répond à la question : comment aborder avec le plus grand nombre quelque chose d’aussi personnel qu’un livre. "