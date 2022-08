L’Intime festival débute ce vendredi pour trois jours

L’Intime Festival est de retour à Namur ces 19, 20 et 21 août pour sa dixième édition. Un festival pour les amoureux de la littérature mais pas seulement, puisqu’il propose des lectures, du théâtre, des entretiens, des débats, des concerts et des films.

Un festival né en 2012 "d’une envie, d’une idée, d’une impulsion ; les choses se sont assez rapidement mises en place", raconte Chloé Colpé, directrice et programmatrice de l’Intime Festival.

Après dix ans, le bilan que tirent ses organisateurs est "que les gens sont présents, qu’ils lisent, qu’ils aiment se retrouver autour de grands textes, qu’ils sont curieux de découvrir des auteurs émergents, et qu’ils ont beaucoup de plaisir, je pense, à partager tout ça ensemble."

Cette dixième édition s'ouvre vendredi avec la lecture par l'actrice Emmanuelle Devos de Madame Bovary, de Flaubert.

Les auteurs Ahmet Altan, Stefan Hertmans, Julian Barnes, Laurent Mauvignier, Lucas Belvaux et Annie Ernaux, et les comédiens Edouard Baer, Yannick Renier Anne Alvaro et Laura Sepul, se succéderont tout au long des trois jours du festival.

Il mettra aussi le cinéma à l'honneur avec Jean-Pascal Zadi, le théâtre, la photographie, l'illustration et la musique.

Samedi, Édouard Baer animera le Journal de Namur qu'il a mis en scène. Après audition, l'acteur français réunira sur scène une quinzaine de Namurois, qu'ils soient artistes professionnels ou amateurs, acteurs, chanteurs, conteurs ou danseurs. Ils pourront, l'espace de trois minutes, partager leur talent, leurs émotions ou raconter un événement de leur vie.

L'ensemble du festival est gratuit pour les moins de 26 ans. Toutes les informations sont à retrouver sur le site de l'Intime Festival.