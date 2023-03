L’intestin, notre deuxième cerveau

Sophie Leclercq est Chercheuse qualifiée FNRS à l’Institut des Neurosciences de l’UCLouvain et s’intéresse à la psychiatrie nutritionnelle. Elle étudie les liens de causalité entre l’intestin et la santé mentale, en particulier la dépendance à l’alcool. Formée en sciences biomédicales, en nutrition humaine à l’UMons et l’UCLouvain, elle y a obtenu un doctorat en sciences biomédicales et pharmaceutiques.

C’est au cours de son mémoire de master qu’elle s’intéresse pour la première fois à la question de la dépendance alcoolique, grâce à son promoteur Philippe de Timary, spécialiste du domaine. Elle poursuit ses recherches sur ce public cible lors de sa thèse. Son but était d’allier la psychiatrie et la nutrition en démontrant qu’un microbiote intestinal altéré pouvait provoquer, chez le patient, des symptômes d’anxiété et de dépression et une plus forte appétence à l’alcool.