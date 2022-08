L'interview qui donne le sourire - Delphine Nkansa, rayonnante malgré son élimination : "Déçue à 50%...allez 60%"

A 20 ans à peine, Delphine Nkansa est la relève du sprint belge. Déboulée au plus haut niveau telle une comète sans vraiment crier gare, celle qui a grandi au Portugal disputait sa toute première grande compétition internationale sous le maillot belge. Et si elle n'est pas parvenue à se qualifier pour la finale du 200m ce jeudi soir, c'est toujours aussi pétillante et enjouée qu'elle s'est présentée au micro de David Bertrand dans la foulée.

"Je suis déçue à 100%" a-t-elle entamé en faisant la moue, avant de très vite retrouver ce sourire solaire qui la caractérise. "Je suis bien sortie du virage, j'y ai cru, je me suis dit "Oh, mon Dieu". J'ai essayé de dépasser l'Espagnole mais en la dépassant j'ai été....je fais les mêmes erreurs qu'au 100m en début de semaine. Je prendrai exemple pour l'année prochaine. C'est le métier qui rentre, c'est la 1e donc je ne vais pas être déçue trop trop, juste à 50%, allez 60%."

Avec des étoiles dans les yeux, elle continue ensuite à revenir sur sa course, en revivant le fim et en ressassant ces 200 mètres au plus haut niveau : "En remontant mes adversaires, je me suis demandé "Mais elles sont combien ?" Il faut que j'arrête. Enfin, il faut que j'arrêté de réfléchir autant, il faut pas que j'arrête l'athlé hein. S'il y avait pas d'erreurs, on ne fêterait pas les victoires. Maintenant, je vais me concentrer sur le 4x100 avec l'équipe, en espérant vivre une finale. Si je vis un rêve ? Là pas encore, je suis trop déçue (rires). Mais si on m'avait dit que j'allais vivre ça il y a quelques mois, c'est exceptionnel..."

Exceptionnelle, elle l'est aussi, sans aucun doute.