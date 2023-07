L’interview géniale de Perez, équipier du vainqueur de la 2e étape : "À 1 km, les gars m’ont demandé qui avait gagné, j’ai dit Lafay en rigolant… et il a gagné ce con !"

Déjà en grande forme sur la première étape, Victor Lafay (Cofidis) a surpris tout monde en s’imposant en solitaire à San Sebastian, dimanche, lors de la 2e étape du Tour de France 2023. "C’est un truc de fou", a confié le Français après la course.

Cette victoire en a surpris plus d’un donc, à commencer par son équipier Anthony Perez. "À 1 kilomètre de l’arrivée, les gars m’ont demandé qui avait gagné. J’ai répondu Victor en rigolant. Et là j’ai vu qu’il avait gagné ce con ! Je ne le savais pas, je viens de l’apprendre, c’est énorme. Je suis en chambre avec lui. Depuis deux jours il me dit qu’il se sent bien", a-t-il lâché au micro d’Eurosport.

Avant de conclure : "Victor Lafay peut gagner comme finir dernier, on le découvre nous aussi. Il est épatant, il a un talent énorme, chaque année il progresse. C’est un fou, un malade, il a un problème dans sa tête, c’est tout ce que je peux vous dire".

Une interview qui fait du bien !