L'interview événement de Stromae, à l'occasion de la sortie de son nouvel album "Multitude"

C'est un événement mondial : ce vendredi 4 mars, Stromae sort son nouvel album, "Multitude". Cela faisait sept ans qu'il s'était fait particulièrement discret, depuis son burn-out. Pour l'occasion, l'artiste belge nous a accordé un long entretien, que l'on vous propose ici en intégralité.

Stromae nous parle de son retour sur scène, sept ans après ses derniers concerts, le bonheur de retrouver le contact avec le public, son évolution depuis son premier hit "Alors on danse", à la fois personnelle et musicale, d'équilibre entre vie professionnelle et personnelle : "On peut être un artiste qui travaille de 9h à 17h !"