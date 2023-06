L’interview de Virginie Efira et Melvil Poupaud à Cannes, à la présentation de "L’amour et les forêts"

Rencontre à Cannes avec les acteurs Melvil Poupaud, et Virginie Efira, venus présenter le dernier long métrage de Valérie Donizelli, coécrit avec Audrey Diwan sur une adaptation du roman "L’Amour et les Forêts" d’Éric Reinhardt (sorti chez Gallimard en 2014).

Très heureux d’être à Cannes, et ce n’est pas la première fois que l’un et l’autre montent le tapis rouge, Melvil Poupaud et Virginie Efira défendent un film qui dénonce la violence conjugale, qu’elle soit physique ou psychologique, un fait de société qui n’est plus à l’heure actuelle de l’ordre du non-dit.

Se sont-ils sentis responsables de mettre au jour ce fait sociétal, et de parler de la triste réalité que vivent certaines femmes ? Les réponses dans leur interview intégrale.