L’interview de Sandrine Kiberlain pour "Un autre monde"

"Un autre monde" débute par une scène juridique, un débat autour des conditions financières d’un divorce, mené par les avocats du couple.

Le spectateur comprend d’emblée les raisons de la séparation : Anne (Sandrine Kiberlain) reproche à son mari Philippe (Vincent Lindon) d’avoir tout sacrifié pour sa carrière, et d’avoir été délaissée par lui : il est toujours absent, toujours sous pression, jamais présent pour leur fils Lucas, qui présente des troubles psychologiques de plus en plus préoccupants…

En réalité, Philippe est en train de se noyer : pressé par la patronne de son groupe, il doit choisir dans son entreprise une cinquantaine d’employés à licencier, pour correspondre à un "plan de restructuration" que, dans son for intérieur, il trouve absurde puisque le groupe affiche de jolis bénéfices. A vouloir tout sauver – son équipe, son poste, sa famille – Philippe est en train de tout perdre…

Sandrine Kiberlain fait partie de ces actrices qui choisissent leurs rôles non pas en fonction du nombre de pages dans le scénario ou de minutes à l’écran mais selon la profondeur et l’intérêt à jouer ces personnages. "Un autre monde" est également pour elle, l’occasion de retrouver à l’écran, celui qui fut son compagnon dans la vraie vie…