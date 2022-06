L’interview de Michel Hazanavicius pour "Coupez !"

"Coupez !" est une comédie sur le cinéma, sorte de version potache made in 2022 d’un genre très spécifique – la chronique d’un tournage – , genre marqué par des chefs-d’œuvre comme le mythique "La nuit américaine" de Truffaut.

Michel Hazanavicius qui n’est jamais aussi bon que dans le pastiche, on se rappellera "OSS 117" ou encore "The Artist", ne cache pas son admiration pour l’inventivité du film original japonais, et réussit avec ce remake très personnel une comédie qui tranche salutairement avec les habituelles grosses comédies à la française.

Rencontre à Cannes avec le réalisateur après la présentation du film en ouverture du festival. L’interview intégrale.