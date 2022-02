L’interview de Mélanie Thierry pour "La vraie famille"

Dans "La vraie famille", Mélanie Thierry trouve LE rôle qui fait la différence, et qui lui a valu le prix d’interprétation au Festival d’Angoulême et au FIFF.

Dans ce film signé Fabien Gorgeart, elle incarne Anna, maman de deux enfants, qui avec son mari a choisi d’être famille d’accueil pour le petit Simon. Le garçon est orphelin de mère, et son père ayant sombré dans la dépression, il a été placé à l’âge de dix-huit mois chez Anna et Driss. Il a aujourd’hui six ans et fait partie intégrante de cette famille. C’est alors que les services sociaux annoncent que le papa de Simon désire récupérer la garde de son fils. Pour Anna, c’est comme si le sol se dérobait sous elle…

Le réalisateur Fabien Gorgeart, qui a vécu l’accueil d’un petit frère extérieur dans son enfance, a puisé dans ses souvenirs pour trouver le ton juste. Il n’y a aucun manichéisme dans son scénario ; ce n’est pas la "gentille" Anna contre le "méchant" papa de Simon, chaque protagoniste agit selon son cœur et sa meilleure volonté pour le bien de l’enfant. Et c’est pour cette raison que le film émeut tellement, car il dépeint à la perfection le dilemme écartelant que vit Anne avec son mari.

C’est sans doute le plus beau rôle de Mélanie Thierry, et ses échanges avec le petit Gabriel Pavie (qui joue Simon) sont d’une grande justesse.

Comment a-t-elle vécu ce tournage "familial" avec toutes les émotions que cela comporte ? Les réponses dans son interview intégrale.