L’interview de Maria Schrader, réalisatrice du film "She Said" sur la genèse de #Metoo

Depuis l’enquête du New York Times, le scandale Weinstein a été couvert par la presse, les journaux TV, partout dans le monde, pourquoi avez-vous pensé qu’il était important de faire un film à ce sujet ?

Maria Schrader : Ce n’est pas un film à propos de #MeToo, et tout ce dont nous avons été témoins après que l’article a été publié. C’est un film sur comment cette histoire est arrivée, et ça, nous ne le savions pas. Je n’avais aucune idée de qui était Jodi Kantor ou Megan Twohey, ni quel avait été le point de départ de leur enquête sur Harvey Weinstein. C’est très intéressant pour moi, et ça l’est également pour le monde entier. C’est la première fois que je vois deux femmes, journalistes, faisant équipe et jouant un rôle dans une sorte de thriller journalistique, et en même temps, investiguant sur un sujet atypique, mais qui devrait toucher personnellement quiconque regardera ce film, et pas seulement les femmes. Et je suis très reconnaissante que l’on m’ait demandé de réaliser ce film parce que pour moi le sujet est incroyablement pertinent.

Selon vous, qu’est-ce qui est le plus choquant ? Le comportement d’Harvey Weinstein ou le silence de son entourage ?

Pour moi, c’est de voir combien de temps cette situation a pu durer et le nombre choquant de personnes qui ont pris la parole juste après la parution de l’article, et qui ont appelé Jodi et Megan, il y avait tellement plus de femmes qui avaient été harcelées ! L’ampleur du phénomène, c’est choquant, et c’est très fortement lié à une hiérarchie toxique que nous pouvons retrouver dans tellement d’endroits, dans tellement de milieux professionnels, dans tellement de pays. Et dès le moment où vous installez la possibilité d’un abus de pouvoir, et pas seulement un abus de type sexuel, au sein de vos employés, comme la peur ou la dépendance, alors des choses pareilles peuvent se passer. Je viens juste de rencontrer un professeur formidable de Norvège qui m’a raconté que dans son pays, des hiérarchies de ce type n’existent pas à ce point, et par conséquent, le nombre de viols en Norvège est tellement plus faible que dans d’autres pays, et ça c’est vraiment intéressant.