L’interview de Liam Neeson pour "Marlowe" par Hugues Dayez

Philip Marlowe, personnage iconique des romans policiers de Raymond Chandler, se voit une nouvelle fois adapté au cinéma. En amont de la sortie du film, Hugues Dayez a interviewé l’acteur Liam Neeson pour son rôle dans Marlowe.

Los Angeles, 1939. Dans son bureau, le détective privé Philip Marlowe voit débouler une belle et vénéneuse jeune femme, Clare Cavendish, qui l’engage pour retrouver son amant qui s’est mystérieusement volatilisé. En acceptant cette enquête, Marlowe va pénétrer dans le monde des studios hollywoodiens, et découvrir, à ses risques et périls, le peu reluisant envers du décor…

Hugues Dayez : Marlowe est plus qu’un personnage, c’est vraiment un mythe. Quelle était la clé pour jouer ce personnage ?

Liam Neeson : Je n’avais étonnement jamais lu Raymond Chandler jusqu’à ce que ce film arrive. Il y a six ou sept nouvelles à propos de Marlowe en tant que personnage principal. Je les ai lues, j’ai aimé le scénario de William Mohanan coécrit avec Neil Jordan. Je ne le dis pas comme une vantardise, je sais que Bogart l’a joué, Elliott Gould, Robert Mitchum aussi quelques fois, Powers Booth à la télévision, il faut être à la hauteur, mais ça ne m’a pas intimidé, j’ai adoré le script et j’ai senti que je pouvais apporter quelque chose à cela.

Selon vous, quel est le secret pour faire un bon film noir ? Est-ce une question d’atmosphère, de scénario ou bien de personnages ?

Une atmosphère sombre, des personnages minables et du cynisme aussi épais que la fumée, ça englobe ça (rires). Mais il faut que ce soit un bon scénario bien écrit, un crime qui vous emmène dans diverses avenues. Rien n’est noir ou blanc avec Chandler, je pense que c’est le même avec notre film. Plus Marlowe enquête plus il fait face aux mensonges. Je pense que c’est intéressant d’inclure Hollywood de cette époque, dans les années 30 et les manigances qu’il y avait en studio. Je pense que c’est un bon élément du film.

Comment expliquez-vous que cela devienne un drame historique et que cela devienne si éternel et si célèbre ?

C’est une bonne question et je pense que la réponse à cela est que Marlowe… Il y a quelque chose dedans je pense que l’on reconnaît tous, il est presque comme un chevalier de la table ronde vous voyez… il veut simplement un échantillon de justice vous voyez… L’état du monde à la fin des années 30 est incertain à la veille de la seconde guerre mondiale, et nous avons fait de notre Marlowe qu’il serve dans l’infanterie royale irlandaise à la bataille de la somme, alors il a vu, il y a vu des boucheries, dont on ne peut même pas rêver, particulièrement à la première guerre mondiale.