L’interview de Kenneth Branagh et Judi Dench pour "Belfast"

Eté 1969. Buddy est un petit garçon insouciant qui grandit dans un quartier populaire de Belfast, entouré de ses parents et de ses grands-parents. Mais tout change lorsque ce quartier se transforme en champ de bataille, et devient un terrain d’affrontement entre protestants et catholiques. Buddy ne comprend pas grand-chose à ce conflit, mais ressent bien la tension dans la famille…

A 61 ans, Kenneth Branagh signe – enfin – un film personnel. De son propre aveu, le confinement provoqué par la pandémie a rouvert chez lui une porte, celle de son enfance. " Belfast " n’est pas un film révolutionnaire, mais c’est une chronique d’une touchante sincérité, portée par un casting séduisant (Judi Dench, Caitriona Balfe) . Le film a déjà valu le Golden Globe du meilleur scénario, et il est sélectionné aux Oscars.