L’interview de Julie Lecoustre et Emmanuel Marre, les réalisateurs de "Rien à foutre"

Rencontre avec le duo de réalisateurs à l’origine du film "Rien à foutre". Production franco-belge, le film d’Emmanuel Marre et Julie Lecoustre a été fort remarqué à la Semaine de la Critique, section "off" du dernier Festival de Cannes en 2021.

"Rien à foutre" poursuit un objectif double. D’abord dresser le portrait d’une jeune fille d’aujourd’hui, qui mène une vie hédoniste sans véritable projet, pour fuir la grisaille du quotidien et pour se fuir elle-même. Ensuite, montrer en toile de fond les pratiques mercantiles et déshumanisantes de ces compagnies "low cost" qui ont imposé un tourisme de masse déséquilibré et absurde.

Adèle Exarchopoulos qui n’avait plus trouvé de rôle très intéressant depuis "La vie d’Adèle", est parfaite de naturel dans le rôle principal du film, Cassandre, qui vit au jour le jour sans trop se poser de questions.

Comment les réalisateurs ont-ils mené à bien ce projet, avec des moyens en rapport avec le sujet "low cost" ? Les réponses dans leur interview intégrale, faite à Cannes.