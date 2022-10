L’interview de Josh Gordon, réalisateur d'"Enzo le Croco"

Pour un acteur, c’est un défi d’avoir un partenaire de jeu qui sera créé en images de synthèse après le tournage des scènes dans le film mais pour le réalisateur, c’est également un défi parce que vous devez imaginer aussi le cadre. Comment pouvez-vous être sûr pendant le tournage que les choses se mettront en place après en postproduction ?

Nous avions une équipe incroyable aux Studios Method en Australie, et un incroyable directeur des effets spéciaux qui avait travaillé pour "Games of Thrones", "The Mandalorian", etc. Donc, nous avions un planning, et un des choix que nous avons fait est d’avoir un acteur réel sur le plateau pour que par exemple les enfants puissent interagir avec lui au lieu de jouer face à une balle de tennis. Et cela a vraiment aidé à inclure tout le monde dans le processus, les acteurs pouvaient jouer face à quelqu’un. Et ensuite, nous sommes allés en studio avec Shawn Mendès (qui joue le rôle d’Enzo, ndlr) et il a commencé à jouer le personnage. Et l’équipe des effets spéciaux a pris des éléments du jeu de Shawn et de celui de l’acteur sur le plateau, les a mixés et a créé à partir de cela l’incroyable créature que nous avons dans le film.